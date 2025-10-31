Yvnnis Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Yvnnis

Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h30. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’énergie contagieuse qu’il dégage sur scène s’imprime dans les esprits.

Yvnnis et le rap, c’est une évidence. Quelque chose de simple, de fluide, d’authentique. Le parfait équilibre entre l’effervescence de la nouvelle scène et un profond respect des codes. La rencontre idéale entre la spontanéité et la rigueur la qualité de ses rimes, la précision de son flow et la pertinence de ses placements trouvent leur écho dans la régularité à laquelle il distille ses projets.











De Parphelia, venu sceller son alchimie avec le compositeur Lilchick, à Eternal Youth porté par l’imparable Vin Italien (plus de 15 millions de streams cumulés), ses sorties de 2022 introduisent un univers versatile et élégant, tout en fédérant un public sans cesse plus nombreux.











Déterminante dans sa trajectoire, 2023 l’amène vers de nouvelles sphères nommé parmi les 11 rappeurs à suivre par le média Booska-P, Yvnnis libère Novae, EP 10 titres dont les morceaux Héros et Washington captivent l’auditoire. Cette même année, notre rappeur goûte à l’adrénaline du live,remplissant en moins

d’une heure sa première date parisienne (Boule Noire), avant de prendre la route des festivals (Grünt Festival, Les Ardentes, We Love Green). .

English :

The contagious energy he radiates on stage leaves a lasting impression.

German :

Die ansteckende Energie, die er auf der Bühne ausstrahlt, bleibt in den Köpfen der Menschen haften.

Italiano :

L’energia contagiosa che irradia sul palco lascia un’impressione duratura.

Espanol :

La energía contagiosa que irradia en el escenario deja una impresión duradera.

