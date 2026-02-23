YVNNIS La BAM Metz

YVNNIS

La BAM Boulevard d'Alsace Metz Moselle

Jeudi 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

YVNNIS et le rap, c’est une évidence. Quelque chose de simple, de fluide, d’authentique. Le parfait équilibre entre l’effervescence de la nouvelle scène et un profond respect des codes. La rencontre idéale entre la spontanéité et la rigueur la qualité de ses rimes, la précision de son flow et la pertinence de ses placements trouvent leur écho dans la régularité à laquelle il distille ses projets.

À 22 ans, JAYMEE représente l’un des renouveaux les plus singuliers de la scène rap française. Fier représentant de Lille, mais d’origine anglaise, il à été influencé par le rock britannique des années 2000 et le rap des années 2015. Il puise dans ces différentes inspirations pour créer un univers où les frontières de genre s’effacent avec une spontanéité qui lui est propre.Tout public

La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

YVNNIS and rap, it’s obvious. Something simple, fluid and authentic. The perfect balance between the effervescence of the new scene and a deep respect for codes. The ideal encounter between spontaneity and rigor: the quality of his rhymes, the precision of his flow and the pertinence of his placements are echoed in the regularity with which he distills his projects.

At the age of 22, JAYMEE represents one of the most singular revivals on the French rap scene. Proudly from Lille, but of English origin, he has been influenced by the British rock of the 2000s and the rap of 2015. He draws on these different inspirations to create a universe where genre boundaries blur with a spontaneity all his own.

