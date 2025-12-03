YVNNIS – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

YVNNIS Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Yvnnis et le rap, c’est une évidence. Quelque chose de simple, de fluide, d’authentique. Le parfait équilibre entre l’effervescence de la nouvelle scène et un profond respect des codes. La rencontre idéale entre la spontanéité et la rigueur : la qualité de ses rimes, la précision de son flow et la pertinence de ses placements trouvent leur écho dans la régularité à laquelle il distille ses projets. Ceux-ci introduisent un univers versatile et élégant, tout en fédérant un public sans cesse plus nombreux. L’énergie contagieuse qu’il dégage sur scène s’imprime ainsi dans les esprits. Nominé plusieurs fois aux Flammes (notamment dans la catégorie Clip de l’année) et parmi les 11 rappeurs à suivre par le média Booska-P, Yvnnis voit l’originalité de ses choix salués.Brique par brique, de sortie en sortie, Yvnnis s’est patiemment délesté du costume d’étoile montante pour endosser celui d’un artiste pleinement accompli. Symbole d’une carrière conçue pour durer, il sillonnera les salles de concert tout au long de l’année 2026 pour défendre sa première mixtape DND, à l’occasion d’une nouvelle tournée.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33