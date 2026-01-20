Yvonne Oddon Résistante salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne

Yvonne Oddon Résistante

salle des fêtes place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Un Seule en scène immersif, interprété par Véronique Joly, pour évoquer la vie exemplaire d’Yvonne Oddon, grande résistante drômoise.

.

salle des fêtes place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 37 54 93 larochedesarts@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive Seule en scène , performed by Véronique Joly, evokes the exemplary life of Yvonne Oddon, the great Resistance fighter from the Drôme.

L’événement Yvonne Oddon Résistante Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux