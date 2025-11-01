Yvonne ou ma Génération Y Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Yvonne ou ma Génération Y 7 – 24 janvier 2026 Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 24€ ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-07T20:30:00 – 2026-01-07T22:00:00

Fin : 2026-01-24T20:30:00 – 2026-01-24T22:00:00

De et avec Clothilde Aubert

Mise en scène de Stéphane Colle

L’Année du Tigre Productions

Vissée dans un fauteuil qu’elle n’a plus quitté depuis un moment, Yvonne, la trentaine, rembobine le magnéto de sa vie en traversant les grands événements qui ont marqué la fin des années 80 à nos jours.

Gagner une coupe du Monde, dire au revoir à Jospin et bonjour au chômage, se déchirer la voix sur Céline Dion, Yvonne c’est le récit d’une génération. La génération Y. Une génération qui peine

à se frayer un chemin entre révolution et décadence.

Pour tous.tes à partir de 12 ans

Durée : 1h10

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/yvonne-ou-ma-generation-y/ »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

