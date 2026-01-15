YVONNE SALLE DES FÊTES Seysses

YVONNE

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 21:10:00

Date(s) :

2026-04-10

Un film documentaire de Marine Rubino (Argentine, 2019 VOSTFR) Survivante française de la Seconde Guerre mondiale.

Un film documentaire de Marine Rubino

(Argentine, 2019 VOSTFR)

Survivante française de la Seconde Guerre mondiale, sœur du couvent du domaine de Lamothe de Seysses, Yvonne Pierron a fait de sa vie un véritable combat contre toutes formes d’injustices. Après être entrée en résistance contre le nazisme, elle décide de devenir Soeur missionnaire, au service des peuples les plus démunis. Cet engagement la conduit en Argentine où elle a vécu pendant 60 ans, se dévouant aux luttes des peuples indigènes, victimes de la pauvreté, mais aussi de leurs origines constamment niées.

Yvonne Pierron fut décorée de la Légion d’honneur en 2005.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec la famille d’Yvonne Pierron et la réalisatrice Marine Rubino.

Tout public .

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A documentary film by Marine Rubino (Argentina, 2019 VOSTFR) French World War II survivor.

L’événement YVONNE Seysses a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE