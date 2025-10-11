Yvré en Briques Rue Sainte Marie Yvré-l’Évêque

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 19:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Exposition de Briques Lego

L’association des parents d’élèves de l’école St Joseph d’Yvré l’évêque (APEL) renouvelle son exposition LEGO à Yvré l’évêque les 11 et 12 octobre 2025, salle Georges Brassens.

Ce sera la 6ème édition du genre. Plus de 5500 visiteurs sont venus en 2024 !

Cette année, plus de 80 exposants vont venir présenter leurs réalisations sur des thèmes variés.

Il y aura également des animations 1 tombola avec de très belles boîtes de jeu Lego à gagner, un nouveau jeu de piste avec tirage au sort pour gagner des boîtes de LEGO, la possibilité de participer à la réalisation d’une fresque LEGO géante, un atelier de création de masques Lego.

Il y aura également des crêpes, des gâteaux et des boissons ainsi qu’un food truck pour déjeuner sur place.

Bref tout ce qu’il faut pour accueillir petits et grands fans de Lego

Tarif Gratuit pour les moins de 12 ans. 3€ pour les plus grands.

Pour faire de cet évènement une réussite, l’APEL St Joseph s’est associée à 2 autres associations Yvréennes l’association Yvré’Thon afin qu’une partie des fonds récoltés soit reversée à l’AFM Téléthon, et l’Association Briques & Co, une association de passionnés de briques LEGO .

Rue Sainte Marie Complexe Georges Brassens Halle de Brou Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire

English :

Lego brick exhibition

German :

Ausstellung von Legosteinen

Italiano :

Mostra di mattoncini Lego

Espanol :

Exposición de ladrillos Lego

