Yvré en Briques Rue Sainte Marie Yvré-l’Évêque

Informations pratiques

Yvré-l’Évêque

Yvré en Briques

Rue Sainte Marie Complexe Georges Brassens Halle de Brou Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Exposition de Briques Lego

L’exposition Yvré en briques

est faite pour vous !

A deux pas du célèbre circuit des 24 heures du Mans, pour la cinquième année consécutive, la commune d’Yvré l’évêque se teint en jaune pour accueillir un grand événement autour des briques LEGO®.

Venez découvrir des nouveaux dioramas originaux, préparés par des exposants passionnés

Des animations (tombola, jeu de piste, etc.) et une restauration sont également prévues sur place.

Alors n’hésitez pas ! .

Rue Sainte Marie Complexe Georges Brassens Halle de Brou Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Lego brick exhibition

L’événement Yvré en Briques Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Le Mans