Yvré en Briques Rue Sainte Marie Yvré-l’Évêque
samedi 10 octobre 2026 · Rue Sainte Marie · Yvré-l'Évêque
Informations pratiques
Yvré-l’Évêque
Yvré en Briques
Rue Sainte Marie Complexe Georges Brassens Halle de Brou Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 19:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Exposition de Briques Lego
L’exposition Yvré en briques
est faite pour vous !
A deux pas du célèbre circuit des 24 heures du Mans, pour la cinquième année consécutive, la commune d’Yvré l’évêque se teint en jaune pour accueillir un grand événement autour des briques LEGO®.
Venez découvrir des nouveaux dioramas originaux, préparés par des exposants passionnés
Des animations (tombola, jeu de piste, etc.) et une restauration sont également prévues sur place.
Alors n’hésitez pas ! .
Rue Sainte Marie Complexe Georges Brassens Halle de Brou Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lego brick exhibition
L’événement Yvré en Briques Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Le Mans
À voir aussi à Yvré-l'Évêque (Sarthe)
- Journées européennes du patrimoine 2026 – Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé Yvré-l’Évêque 19 septembre 2026
- Conférence : Le chantier de la flèche de Notre-Dame Yvré-l’Évêque 25 septembre 2026
- Les Journées MANS’ART route de Changé Yvré-l’Évêque 26 septembre 2026
- Conférence : une autre abbaye cistercienne du Maine, Perseigne et son patrimoine dispersé Route de Changé Yvré-l’Évêque 1 octobre 2026
- Fête de la pomme et des saveurs d’automne Maison de la Prairie Yvré-l’Évêque 1 novembre 2026