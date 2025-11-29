Yza O masculin Médiathèque Saulxures-sur-Moselotte

Yza O masculin

Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-13

YZA O Masculin à la Médiathèque de Saulxures sur Moselotte.A partir de 19h. Médiapéro. Restauration et buvette sur place ( assiette de Noël)

Entrée libre.Tout public

Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr

English :

YZA O Masculin at the Médiathèque in Saulxures sur Moselotte. 7pm onwards. Médiapéro. Catering and refreshments on site (Christmas plate)

Free admission.

