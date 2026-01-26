Yzeure Tango Festival route de Montbeugny Yzeure

Yzeure Tango Festival

route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure Allier

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

suivant votre choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 14:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Yzeure Tango Festival stages, milongas, orchestre Quarteto El Compas, DJs internationaux, apéro & dîner tango, démonstrations de maestros, expo-vente, produits argentins et ambiance chaleureuse. Un week-end 100 % tango !

.

route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yzeure Tango Festival: workshops, milongas, Quarteto El Compas orchestra, international DJs, tango aperitif & dinner, maestro demonstrations, exhibition and sale of Argentine products and a warm atmosphere. A 100% tango weekend!

L’événement Yzeure Tango Festival Yzeure a été mis à jour le 2026-01-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région