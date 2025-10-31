Z Escape spécial Halloween Bar Battle X Games Avranches
Z Escape spécial Halloween Bar Battle X Games Avranches vendredi 31 octobre 2025.
Z Escape spécial Halloween
Bar Battle X Games 9003 D avenue de la Gare Avranches Manche
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 02:00:00
2025-10-31
Z Escape d’Halloween entre escape game, jeu de piste et lasergame, dans un lieu à faire froid dans le dos… Formez votre équipe (3 à 5 pers), explorez, résolvez, survivez.
Dès 16 ans. Réservez au bar ou par téléphone. .
Bar Battle X Games 9003 D avenue de la Gare Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 77 28 86 53
