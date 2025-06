Z-Festival le rendez-vous de l’excellence Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 5 juillet 2025 07:00

Calvados

Z-Festival le rendez-vous de l’excellence Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Comme à l’accoutumée, le stud-book Zangersheide et son antenne française Z-France organisent le Z-Festival à Deauville. Unique championnat en France des foals (poulains de moins d’un an) inscrits au stud-book Zangersheide, ce rendez-vous a résolument pris le parti de l’excellence, présentant des poulains issus d’étalons prestigieux et de souches maternelles d’exception.

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04 contact@picdeauville.com

English : Z-Festival le rendez-vous de l’excellence

As usual, the Zangersheide studbook and its French branch Z-France organize the Z-Festival in Deauville. The only championship in France for foals under one year of age registered in the Zangersheide studbook, this event is resolutely committed to excellence, presenting foals from prestigious stallions and exceptional maternal stock.

German : Z-Festival le rendez-vous de l’excellence

Wie immer veranstalteten das Studbook Zangersheide und sein französischer Ableger Z-France das Z-Festival in Deauville. Das Z-Festival ist das einzige französische Championat für Fohlen unter einem Jahr, die im Studbook Zangersheide registriert sind.

Italiano :

Come di consueto, il libro genealogico Zangersheide e la sua filiale francese Z-France organizzano lo Z-Festival a Deauville. Unico campionato in Francia per puledri di età inferiore a un anno iscritti al libro genealogico di Zangersheide, questo evento punta decisamente all’eccellenza, presentando puledri provenienti da stalloni prestigiosi e da eccezionali stock materni.

Espanol :

Como de costumbre, el studbook Zangersheide y su rama francesa Z-France organizan el Z-Festival de Deauville. Único campeonato en Francia para potros de menos de un año inscritos en el libro genealógico de Zangersheide, este evento apuesta decididamente por la excelencia, presentando potros de sementales prestigiosos y de madres excepcionales.

