Z-Festival le rendez-vous de l’excellence Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult

Z-Festival le rendez-vous de l’excellence

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados

2026-07-04

fin : 2026-07-04

2026-07-04

Le Studbook Zangersheide revient à Deauville pour une vente aux enchères de foals (poulains de moins d’1 an).

Le Z‑Festival, une vitrine d’excellence pour découvrir l’univers de l’élevage.

Dédié aux jeunes poulains de moins d’un an également appelés foals -, cet événement met en lumière la nouvelle génération de chevaux inscrits au studbook Zangersheide. Lors de cette journée, les poulains défilent devant un jury qui observe leur allure, leur morphologie et leur potentiel. Une rencontre importante pour les éleveurs, qui leur permet de mettre en valeur leur travail et la qualité de leurs lignées. Les meilleurs foals peuvent même être sélectionnés pour participer aux prestigieuses ventes aux enchères Zangersheide. Sur place, le public découvre comment naissent les futurs champions et comment se construit la carrière d’un cheval dès ses premiers mois. .

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie

English : Z-Festival le rendez-vous de l’excellence

Studbook Zangersheide returns to Deauville for an auction of foals under 1 year old.

