Z.I Tour parking platanes, face au restaurant l’Atelier Nova Saint-Chamond

Rendez-vous à 9h50

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Venez découvrir les trois principales zones industrielles de Saint-Chamond à bord d’un bus. Visite animée et commentée par Laetitia Le Maner, déléguée générale du Club Gier Entreprises. Présentation d’une vingtaine D’entreprises : activités, savoir-faire, besoins en recrutement, conditions de travail, le tout agrémenté d’échantillons, quizz et de vidéos.

parking platanes, face au restaurant l'Atelier Nova 53 rue Sibert 42400 Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©Club Gier Entreprises