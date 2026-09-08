Z Rue Victor Hugo Saint-Vallier
samedi 31 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Z
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Découvrez Z, le spectacle de la Cie Les Enclumés, où zombies et marionnettes se rencontrent.
Z ou la conjuration zombie.
Vous aimez les zombies, alors Z n’attend plus que vous !
Prenez vos places sans crainte, ne vous inquiétez pas, notre équipe maîtrise parfaitement bien la situation, aucun risque de contamination n’est à craindre, nos barrières sont solidement fortifiées, aucun débordement n’est possible. Et au cas où, nous possédons une arme imparable, le cordon zombilical…
Marionnettes portées, dansées, jeu masqué, musique live, et tronçonneuse, Z nous livre un spectacle visuel, tranchant et engagé, une satire de notre époque de zombification pleine conscience où transe et rituel ancien seront nécessaire pour venir désenvoûter notre part zombie… .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
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English : Z
L’événement Z Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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