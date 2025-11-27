ZACC EN TRIO MOUSSE TOUCH’ Lille

ZACC EN TRIO Jeudi 27 novembre, 20h30 MOUSSE TOUCH’ Nord

Début : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

Fin : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

MOUSSE TOUCH' 17 boulevard Jean Baptiste Lebas, 59000 Lille

ZACC EN TRIO - LIVE SESSION @ THE RETRO MUSIC SHOP
Performance live réalisée au RETRO MUSIC SHOP, 9 rue du Sapin Vert à Tourcoing 59200.
Clavier : Sailor Moro
Batterie : Pierre Kastler
Clarinette, voix : Zaccari

Line-up :
1. Back at it (exclu)
2. Deep (exclu)
3. Miles Davis (extrait de Good bye, good boy)
4. Vilain Pilote (exclu)

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=TQtykM4nuns »}] La Mousse Touch’ est une micro-brasserie bar et une boutique de bières artisanales locales.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Hip Hop