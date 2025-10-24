Zack et Stan Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Zack et Stan Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 24 octobre 2025.

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 21:45:00

2025-10-24

De la magie, du mentalisme et une bonne dose d’humour.

Une scène épurée et minimaliste dans la tradition anglaise, où chaque détail compte et l’ambiance feutrée invite à l’intimité et à la réflexion.

The magicians, n’est pas seulement un spectacle, c’est

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

English :

Magic, mentalism and a good dose of humor.

An uncluttered, minimalist stage in the English tradition, where every detail counts and the hushed ambience invites intimacy and reflection.

The magicians isn’t just a show, it’s a way of life

German :

Magie, Mentalismus und eine gute Portion Humor.

Eine schlichte, minimalistische Bühne in der englischen Tradition, wo jedes Detail zählt und die gedämpfte Atmosphäre zu Intimität und Reflexion einlädt.

The magicians ist nicht nur eine Show, es ist

Italiano :

Magia, mentalismo e una buona dose di umorismo.

Un palcoscenico ridotto e minimalista nella tradizione inglese, dove ogni dettaglio conta e l’atmosfera silenziosa invita all’intimità e alla riflessione.

The magicians non è solo uno spettacolo, è uno stile di vita

Espanol :

Magia, mentalismo y una buena dosis de humor.

Un escenario minimalista de tradición inglesa, donde cada detalle cuenta y la atmósfera silenciosa invita a la intimidad y la reflexión.

The Magicians no es sólo un espectáculo, es una forma de vida

