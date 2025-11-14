ZADKINE ART DÉCO – MUSEE ZADKINE Paris

ZADKINE ART DÉCO Début : 2025-11-14 à 00:00. Tarif : – euros.

MUSÉE ZADKINE -ZADKINE ART DÉCO Billet valable pour l’exposition « Zadkine Art déco » du 14 novembre 2025 au 12 avril 2026.La réservation du créneau horaire sur le site internet du musée est très fortement recommandée.Vous devez aussi réserver un créneau horaire GRATUIT sur la billetterie officielle du musée pour cette exposition (au tarif Détenteurs billets non datés ).Horaires :* Lundi – Fermeture du musée.* Mardi – 10h00 à 18h00.* Mercredi – 10h00 à 18h00.* Jeudi – 10h00 à 18h00.* Vendredi – 10h00 à 18h00.* Samedi – 10h00 à 18h00.* Dimanche – 10h00 à 18h00.Exposition : « Zadkine Art déco » du 14 novembre 2025 au 12 avril 2026.À l’occasion de la célébration des 100 ans de l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925, l’exposition Zadkine Art déco met en lumière les liens du sculpteur Ossip Zadkine avec l’Art déco, à travers quatre-vingts œuvres, objets d’arts, sculptures, peintures et mobilier. En effet, bien qu’il soit traditionnellement rattaché davantage aux mouvements d’avant-gardes, le sculpteur a, dans les années 1920 et 1930, de réelles affinités avec certains des acteurs majeurs de l’Art déco, comme les décorateurs André Groult, Marc Du Plantier et Eileen Gray ou le collectionneur Jacques Doucet. L’exposition examine ainsi les liens que Zadkine a entretenus avec ces derniers, que ce soit des artistes, des décorateurs ou des collectionneurs. L’accent est également mis sur la participation de Zadkine à l’exposition des arts décoratifs de 1925, ainsi que sur les décors monumentaux réalisés par le sculpteur, à Paris et à Bruxelles, un pan méconnu, mais très spectaculaire de sa création.

MUSEE ZADKINE 100 bis Rue d’Assas 75006 Paris 75