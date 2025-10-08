ZAHO DE SAGAZAN – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

ZAHO DE SAGAZAN Début : 2025-10-08 à 20:00. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC WART ET DISPARATE, PRÉSENTE : ZAHO DE SAGAZANZAHO DE SAGAZAN SYMPHONIQUE Orchestre de DouaiDylan Corlay, direction Zaho de Sagazan, chant Romain Allender et Rémy Galichet, arrangements et orchestrations Zaho de Sagazan, nouvelle étoile de la chanson française, dévoile dans l’écrin symphonique une facette inédite de son chef-d’œuvre multi-récompensé « La symphonie des éclairs ». Accompagnée par l’Orchestre de Douai dirigé par le chef Dylan Corlay, Zaho de Sagazan revisite les chansons de son premier album pour les plonger dans une toute nouvelle dimension.Alors qu’elle réconcilie sur disque les grandes heures de la chanson française avec des sonorités électroniques pour porter ses messages, c’est cette fois par la puissance et les nuances des cordes, des cuivres et de l’onde martenot qu’elle délivrera son mantra.« Être sensible c’est être vivant, et nous ne sommes jamais trop vivants »Une voix grave, intense, passant du cri au chuchotement, une partition foudroyante, de l’émotion… De l’intime au grandiose, voilà la promesse du voyage. Première artiste à avoir été couronnée quatre fois au cours d’une cérémonie des Victoires de la Musique (album de l’année, chanson originale, révélation féminine et révélation scène), Zaho de Sagazan ne cesse d’ajouter des succès à son tableau. En se réappropriant « Modern Love » de David Bowie, pour surprendre Greta Gerwig au Festival de Cannes et en interprétant « Sous le ciel de Paris » d’Édith Piaf à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, la chanteuse a imprimé son visage, sa voix et son énergie transcendante dans l’imaginaire de tous les publics à travers le monde.

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59