Zaho de Sagazan Roubaix

Début : 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-09 22:00:00

2025-10-08 2025-10-09

Zaho réinvente les titres de son premier album, accompagnée par l’Orchestre de Douai sous la direction de Dylan Corlay elle les fait résonner dans une nouvelle dimension, plus ample, plus vibrante.

Sur disque, elle mêle avec finesse l’héritage de la grande chanson française à des sonorités électroniques pour faire passer ses messages. Sur scène, c’est désormais par la puissance des cordes, la profondeur des cuivres et la poésie de l’onde Martenot qu’elle les transmettra.

Son mantra ? _Être sensible, c’est être vivant. Et nous ne sommes jamais trop vivants._

Une voix grave, intense, capable de passer du cri au murmure, une orchestration saisissante, une émotion à fleur de peau… De l’intime au grandiose telle est la promesse de ce voyage musical.

Première artiste à avoir remporté quatre Victoires de la Musique en une seule édition (album de l’année, chanson originale, révélation féminine et révélation scène), Zaho de Sagazan accumule les distinctions. Qu’elle réinvente _Modern Love_ de David Bowie pour émouvoir Greta Gerwig à Cannes, ou qu’elle interprète _Sous le ciel de Paris_ lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, la chanteuse impose sa voix, son visage et son énergie incandescente dans l’imaginaire collectif, en France comme à l’international.

English :

Zaho reinvents the tracks from her debut album, accompanied by the Orchestre de Douai conducted by Dylan Corlay: she makes them resonate in a new, fuller, more vibrant dimension.

On record, she finely blends the heritage of great French chanson with electronic sounds to get her message across. Now, on stage, she conveys them through the power of strings, the depth of brass and the poetry of the ondes Martenot.

Her mantra? to be sensitive is to be alive. And we can never be too alive

A deep, intense voice, capable of shifting from cry to whisper, a striking orchestration, an emotion on the surface of the skin? From the intimate to the grandiose: such is the promise of this musical voyage.

Zaho de Sagazan is the first artist to win four Victoires de la Musique awards in a single year (album of the year, original song, female revelation and stage revelation). Whether reinventing David Bowie?s _Modern Love_ to move Greta Gerwig at Cannes, or performing _Sous le ciel de Paris_ at the closing ceremony of the Olympic Games, the singer?s voice, face and incandescent energy have made their mark on the collective imagination, both in France and abroad.

German :

Zaho erfindet die Titel ihres ersten Albums neu, begleitet vom Orchestre de Douai unter der Leitung von Dylan Corlay: Sie lässt sie in einer neuen Dimension erklingen, voller, vibrierender.

Auf der Platte vermischt sie das Erbe des großen französischen Chansons mit elektronischen Klängen, um ihre Botschaften zu vermitteln. Auf der Bühne wird sie diese nun durch die Kraft der Streicher, die Tiefe der Blechbläser und die Poesie der Martenot-Welle vermitteln.

Ihr Mantra? sensibel zu sein bedeutet, lebendig zu sein. Und wir sind nie zu lebendig._ »

Eine tiefe, intensive Stimme, die vom Schrei zum Flüstern übergehen kann, eine packende Orchestrierung, Emotionen, die unter die Haut gehen? Diese musikalische Reise führt vom Intimen zum Grandiosen.

Zaho de Sagazan ist die erste Künstlerin, die vier Victoires de la Musique in einer einzigen Ausgabe gewonnen hat (Album des Jahres, Originalchanson, Entdeckung der Frau und Entdeckung der Bühne), und sie sammelt immer mehr Auszeichnungen. Ob sie David Bowies _Modern Love_ neu erfindet, um Greta Gerwig in Cannes zu berühren, oder _Sous le ciel de Paris_ bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele singt, die Sängerin setzt ihre Stimme, ihr Gesicht und ihre glühende Energie in der kollektiven Vorstellungswelt in Frankreich und international durch.

Italiano :

Zaho reinventa i brani del suo album di debutto, accompagnata dall’Orchestre de Douai diretta da Dylan Corlay: li fa risuonare in una nuova dimensione, più piena e vibrante.

Su disco, fonde finemente l’eredità della grande chanson francese con i suoni elettronici per trasmettere il suo messaggio. Ora, sul palco, userà la potenza degli archi, la profondità degli ottoni e la poesia delle ondes Martenot per trasmetterli.

Il suo mantra? essere sensibili significa essere vivi. E non si è mai troppo vivi

Una voce profonda e intensa, capace di passare dall’urlo al sussurro, un’orchestrazione suggestiva, un’emozione sulla pelle? Dall’intimo al grandioso: questa è la promessa di questo viaggio musicale.

Zaho de Sagazan è la prima artista ad aver vinto quattro Victoires de la Musique in un solo anno (album dell’anno, canzone originale, rivelazione femminile e rivelazione scenica). Che si tratti di reinventare _Modern Love_ di David Bowie per commuovere Greta Gerwig a Cannes o di eseguire _Sous le ciel de Paris_ alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici, la voce, il volto e l’energia incandescente della cantante stanno lasciando il segno nell’immaginario collettivo, sia in Francia che a livello internazionale.

Espanol :

Zaho reinventa los temas de su álbum de debut, acompañada por la Orquesta de Douai dirigida por Dylan Corlay: los hace resonar en una dimensión nueva, más plena, más vibrante.

En el disco, combina con maestría la herencia de la gran chanson francesa con sonidos electrónicos para transmitir su mensaje. Ahora, en el escenario, utilizará la fuerza de las cuerdas, la profundidad de los metales y la poesía de las ondas Martenot para transmitirlos.

¿Su mantra? ser sensible es estar vivo. Y nunca se está demasiado vivo

Una voz profunda e intensa, capaz de pasar del grito al susurro, una orquestación impactante, una emoción a flor de piel? De lo íntimo a lo grandioso: tal es la promesa de este viaje musical.

Zaho de Sagazan es la primera artista que ha ganado cuatro Victoires de la Musique en un mismo año (álbum del año, canción original, revelación femenina y revelación escénica). Ya sea reinventando _Modern Love_ de David Bowie para emocionar a Greta Gerwig en Cannes, o interpretando _Sous le ciel de Paris_ en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, la voz, el rostro y la energía incandescente de la cantante están dejando huella en el imaginario colectivo, tanto en Francia como a escala internacional.

