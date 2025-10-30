ZAHO: LA TOURNÉE SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

ZAHO: LA TOURNÉE

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

2026-03-30 20:00:00

2026-03-30

Zaho revient sur le devant de la scène avec une tournée solo exceptionnelle en France début 2026!

Après un concert complet en quelques heures à La Cigale de Paris en novembre 2024, et une date à la Salle Pleyel en décembre 2025 complète plus d’un an en avance, Zaho revient sur le devant de la scène avec une tournée solo exceptionnelle en France début 2026! Avec des collaborations avec les plus grands noms de la musique (Céline Dion, Soprano, Sean Paul, Francis Cabrel…) et les pointures du rap et hip hop Français (La Fouine, Zamdane, Naps, Kery James…), plusieurs albums et de multiples récompenses et en 16 ans de carrière, ZAHO s’est imposée comme une référence dans l’industrie musicale.

Auteure, compositrice et interprète de hits incontournables, l’artiste Algéro-canadienne s’est révélée au grand public en 2008 avec “C’est Chelou“. Un succès que la chanteuse va rapidement confirmer avec les morceaux “Je te promets“, “Tourner la page“ et “Laissez-les kouma“. Un univers, une direction artistique, un style urbain contemporain, des textes toujours aussi profonds et une signature vocale inimitable, ZAHO a fait son retour en 2023 avec la sortie de RÉSILIENCE son 4ème album dans lequel on retrouve de nombreuses collaborations (Dadju, Nej, Tayc…) Elle fera aussi ses débuts au cinéma avec ses 1ers pas en tant que comédienne dans le film Yo Mama . Un premier grand rôle dévoilant une nouvelle facette venant compléter ses talents artistiques. .

English :

Zaho is back in the spotlight with an exceptional solo tour of France in early 2026!

German :

Zaho kehrt mit einer außergewöhnlichen Solo-Tour durch Frankreich Anfang 2026 ins Rampenlicht zurück!

Italiano :

Zaho torna sotto i riflettori con un eccezionale tour da solista in Francia all’inizio del 2026!

Espanol :

Zaho vuelve a los escenarios con una excepcional gira en solitario por Francia a principios de 2026

