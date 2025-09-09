ZAHO – ZAHO – LA TOURNEE 2026 – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

vendredi 27 février 2026.

Début : 2026-02-27 à 21:00. Tarif : – euros.

Après un concert complet en quelques heures à La Cigale de Paris en novembre 2024, et une date à la Salle Pleyel en décembre 2025 complète plus d’un an en avance, Zaho revient sur le devant de la scène avec une tournée solo exceptionnelle en France début 2026! Avec des collaborations avec les plus grands noms de la musique (Céline Dion, Soprano, Sean Paul, Francis Cabrel…) et les pointures du rap et hip hop Français (La Fouine, Zamdane, Naps, Kery James…), plusieurs albums et de multiples récompenses et en 16 ans de carrière, ZAHO s’est imposée comme une référence dans l’industrie musicale.Auteure, compositrice et interprète de hits incontournables, l’artiste Algéro-canadienne s’est révélée au grand public en 2008 avec “C’est Chelou“. Un succès que la chanteuse va rapidement confirmer avec les morceaux “Je te promets“, “Tourner la page“ et “Laissez-les kouma“. Un univers, une direction artistique, un style urbain contemporain, des textes toujours aussi profonds et une signature vocale inimitable, ZAHO a fait son retour en 2023 avec la sortie de RÉSILIENCE son 4ème album dans lequel on retrouve de nombreuses collaborations (Dadju, Nej, Tayc…) Elle fera aussi ses débuts au cinéma avec ses 1ers pas en tant que comédienne dans le film « Yo Mama ». Un premier grand rôle dévoilant une nouvelle facette venant compléter ses talents artistiques.

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86