ZAHO – ZAHO – Zaho La Tournée – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

ZAHO – ZAHO – Zaho La Tournée Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRÉSENTE : ZAHO – ZAHO LA TOURNÉEAprès un concert complet en quelques heures à La Cigale de Paris en décembre 2024, et une date à la Salle Pleyel en décembre 2025 complète plus d’un an avant, Zaho revient sur le devant de la scène avec une tournée solo exceptionnelle en France début 2026, portée par la sortie de son prochain album. Avec des collaborations avec les plus grands noms de la musique (Céline Dion, Soprano, Sean Paul, Francis Cabrel…) et les pointures du rap et hip hop Français (La Fouine, Zamdane, Naps, Kery James…), plusieurs albums et de multiples récompenses, ZAHO s’est imposée comme une référence dans l’industrie musicale en 16 ans de carrière.Auteure, compositrice et interprète de hits incontournables, l’artiste Algéro-canadienne s’est révélée au grand public en 2008 avec « C’est Chelou », un succès que la chanteuse va rapidement confirmer avec les morceaux « Je te promets », « Tourner la page » et « Laissez-les kouma ». Un univers, une direction artistique, un style urbain contemporain, des textes toujours aussi profonds et une signature vocale inimitable, ZAHO a fait son grand retour en 2023 avec la sortie de RÉSILIENCE son 4ème album dans lequel on retrouve de nombreuses collaborations (Dadju, Nej, Tayc…).

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78