Zaï Zaï Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 9 avril 2026 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:45 – 21:55

Gratuit : non De 19 € à 29 € Tout public

Adapté de la bande dessinée de Fabcaro, ce ciné-concert croque le parcours rocambolesque d’un homme pris dans un tourbillon médiatico-judiciaire insensé. Dialogues, musiques et bruitages réalisés avec l’énergie du live sont accompagnés à l’écran d’un roman-photo réalisé avec 150 figurants.Le point de départ est aussi simple qu’absurde. C’est l’histoire d’un homme venu acheter un poireau au supermarché. À la caisse, il s’aperçoit qu’il n’a pas sa carte de fidélité et tout se complique. Un agent de sécurité l’interpelle, il prend la fuite et les médias s’emparent de l’histoire. Devenant tour à tour ennemi public n°1, symbole d’une liberté nouvelle, chouchou des médias… le voilà pris au piège dans un jeu qui le dépasse.Avec ce projet, Le Collectif Mensuel poursuit l’exploration d’un théâtre composite et décalé, où se côtoient l’énergie électrique du live, la liberté fantasque de la bande dessinée, le charme désuet du roman-photo – le tout servi par un jeu d’acteur et un bruitage minutieux, à un tempo d’enfer ! Toujours doté d’un regard critique sur notre monde, le collectif belge questionne son absurdité lorsqu’un évènement anodin devient une affaire d’état.À partir de 12 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/zai-zai-2