ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ d’après Fabcaro Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ d’après Fabcaro Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement vendredi 12 septembre 2025.

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ d’après Fabcaro

Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 20h30.

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 20h30.

Dimanche 14 septembre 2025 de 16h à 17h. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Un auteur de bande dessinée, alors qu’il fait ses courses, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui.

Un auteur de bande dessinée, alors qu’il fait ses courses, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l’auteur le menace et parvient à s’enfuir. La police est alertée, s’engage alors une traque sans merci, le fugitif traversant la région, en stop, battant la campagne, partagé entre remord et questions existentielles. Assez vite les médias s’emparent de l’affaire et le pays est en émoi. L’histoire du fugitif est sur toutes les lèvres et divise la société, entre psychose et volonté d’engagement, entre compassion et idées fascisantes.



« C’est fou comme la vie est un chemin d’où partent plusieurs petits chemins et suivant le chemin qu’on prend on va ailleurs que là où on serait allé si on avait pris l’autre chemin,

Tu ne trouves pas? »

Mise en scène:

Henri Fernandez.



Distribution:

César Callebaut, Noémie Deperrois, Julia Guenier,

Eve Laulan, Sylviane Morin, Yves Sanguinetti

Geneviève Truphème. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A comic book author is out shopping when he realizes he doesn?t have his loyalty card with him.

German :

Ein Comicautor bemerkt beim Einkaufen, dass er seine Kundenkarte nicht bei sich hat.

Italiano :

Un autore di fumetti è in giro per negozi quando si accorge di non avere con sé la carta fedeltà.

Espanol :

Un autor de cómics está de compras cuando se da cuenta de que no lleva consigo su tarjeta de fidelidad.

L’événement ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ d’après Fabcaro Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille