Zaï Zaï Zaï Zaï • Théâtre de l’argument Théâtre de Cusset Cusset

Zaï Zaï Zaï Zaï • Théâtre de l’argument
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04 21:15:00
2025-12-04
D’APRÈS LA BD DE FABCARO
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
English :
BASED ON THE COMIC BY FABCARO
German :
NACH DEM COMIC VON FABCARO
Italiano :
BASATO SUL FUMETTO DI FABCARO
Espanol :
BASADO EN EL CÓMIC DE FABCARO
