Zaïna, concert, musiques du monde Médiathèque Bazouges-la-Pérouse

Zaïna, concert, musiques du monde

Médiathèque 31 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Quand se rencontrent une chanteuse polyglotte de musiques traditionnelles, folks et polyphoniques, un contrebassiste improvisateur tout-terrain et un violiste-guitariste arrangeur issu des musiques anciennes, cela donne Zaïna.

On y trouve de la musique séfarade, du flamenco, des musiques traditionnelles du Venezuela, de Grèce, du Brésil, des musiques anciennes… Une escapade au-delà des époques et des frontières.

Une invitation à se laisser emporter par de lointaines saveurs, murmurant leurs histoires au creux de votre oreille.

Tout public Gratuit .

Médiathèque 31 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

