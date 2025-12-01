Zaïna, concert, musiques du monde Médiathèque Bazouges-la-Pérouse
Zaïna, concert, musiques du monde Médiathèque Bazouges-la-Pérouse vendredi 12 décembre 2025.
Zaïna, concert, musiques du monde
Médiathèque 31 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine
Date : 
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Quand se rencontrent une chanteuse polyglotte de musiques traditionnelles, folks et polyphoniques, un contrebassiste improvisateur tout-terrain et un violiste-guitariste arrangeur issu des musiques anciennes, cela donne Zaïna.
On y trouve de la musique séfarade, du flamenco, des musiques traditionnelles du Venezuela, de Grèce, du Brésil, des musiques anciennes… Une escapade au-delà des époques et des frontières.
Une invitation à se laisser emporter par de lointaines saveurs, murmurant leurs histoires au creux de votre oreille.
Tout public Gratuit .
Médiathèque 31 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07
