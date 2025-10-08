Zaïra B en concert à la Gabare La Gabare Cognac

Zaïra B en concert à la Gabare La Gabare Cognac mercredi 8 octobre 2025.

Zaïra B en concert à la Gabare

La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 19:00:00
fin : 2025-10-08

Date(s) :
2025-10-08

La Gabare s’est associée aux Abattoirs pour vous concocter une soirée concert néo-soul / trip-hop avec Zaïra B.
  .

La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06  contact@lesabattoirs-cognac.fr

English :

La Gabare has teamed up with Les Abattoirs to bring you an evening of neo-soul / trip-hop concerts with Zaïra B.

German :

La Gabare hat sich mit Les Abattoirs zusammengetan, um Ihnen einen Neo-Soul / Trip-Hop-Konzertabend mit Zaïra B zu bereiten.

Italiano :

La Gabare, in collaborazione con Les Abattoirs, vi propone una serata all’insegna del neo-soul / trip-hop con Zaïra B.

Espanol :

La Gabare se ha asociado con Les Abattoirs para ofrecerle una velada de neo-soul / trip-hop con Zaïra B.

L’événement Zaïra B en concert à la Gabare Cognac a été mis à jour le 2025-09-22 par Destination Cognac