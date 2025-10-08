Zaïra B en concert à la Gabare La Gabare Cognac
La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac Charente
Tarif : – –
Début : 2025-10-08 19:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
La Gabare s’est associée aux Abattoirs pour vous concocter une soirée concert néo-soul / trip-hop avec Zaïra B.
La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
English :
La Gabare has teamed up with Les Abattoirs to bring you an evening of neo-soul / trip-hop concerts with Zaïra B.
German :
La Gabare hat sich mit Les Abattoirs zusammengetan, um Ihnen einen Neo-Soul / Trip-Hop-Konzertabend mit Zaïra B zu bereiten.
Italiano :
La Gabare, in collaborazione con Les Abattoirs, vi propone una serata all’insegna del neo-soul / trip-hop con Zaïra B.
Espanol :
La Gabare se ha asociado con Les Abattoirs para ofrecerle una velada de neo-soul / trip-hop con Zaïra B.
