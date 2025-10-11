Zaka Cie Eteile C³ Le Cube Douvres-la-Délivrande

C³ Le Cube 3, Allée du Temps Libre Douvres-la-Délivrande Calvados

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 10:50:00

2025-10-11

spectacle Danse & Musique pour les tout petits (dès 6 mois)

Un spectacle Danse & Musique pour les tout petits (dès 6 mois).

Zaka prend comme point de départ l’univers graphique d’Hervé Tullet, auteur de plusieurs albums jeunesse. De la page blanche surgissent formes, sons, gestes, matières, couleurs, dans un ballet sensoriel doux et lumineux.

Danseuse et contrebassiste accompagnent avec bienveillance les premières explorations motrices et vocales des tout-petits. Berceuse, balbutiements, rythmes répétitifs, jeux de textures et pyramides de pompons deviennent les premiers outils d’un dialogue corporel et poétique.

Un spectacle à hauteur d’enfant, entre écoute, émerveillement et jubilation. .

C³ Le Cube 3, Allée du Temps Libre Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 61 53 60 31 billetterie.lecube@coeurdenacre.fr

English : Zaka Cie Eteile

dance & Music show for toddlers (from 6 months)

German : Zaka Cie Eteile

tanz- & Musikshow für die ganz Kleinen (ab 6 Monaten)

Italiano :

danza e musica per i più piccoli (da 6 mesi)

Espanol :

danza y música para los más pequeños (a partir de 6 meses)

