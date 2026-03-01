Zama Les Reflets du Cinéma Cinéville

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre des Reflets du cinéma Hispanique

D’après le roman éponyme de Antonio di Benedetto.

Dans une colonie espagnole de l’Amérique latine du XVIIIe siècle, le fonctionnaire don Diego de Zama attend désespérément un sauf-conduit du vice-roi l’autorisant enfin à retrouver sa famille. Dans l’intervalle, tous ses privilèges d’homme blanc se dérobent les femmes dénoncent son voyeurisme ou refusent ses avances, les hommes indigènes le méprisent, ses compatriotes le moquent, le territoire sur lequel il croyait régner s’avère être un mirage. Et son acharnement à poursuivre avec une troupe de mercenaires un bandit qui lui échappe mettra au jour son aveuglement.

Film déroutant, à la mise en scène hallucinée, relevant de l’inquiétante étrangeté, mais aussi parabole politique sur un monde exsangue et au bord de l’agonie, celui des blanc colonisateurs. Incroyable. Atmosphères 53

•Cinéville, Laval .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

As part of the Reflets du cinéma Hispanique festival

L’événement Zama Les Reflets du Cinéma Cinéville Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME