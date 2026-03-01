ZAMAKAN JASS CLUB PARIS Paris
ZAMAKAN JASS CLUB PARIS Paris mercredi 18 mars 2026.
Né de la rencontre entre le maître égyptien du saz Abdallah Abozekry, le guitariste Baptiste Ferrandis et le violoniste indo-helvétique Baiju Bhatt, le trio ZAMAKAN explore une musique en perpétuel mouvement.
Entre jazz, influences orientales et expérimentations électroniques, ils créent un univers unique où tradition et modernité se rencontrent. Trois complices qui tissent des ponts entre leurs cultures et embarquent le public dans un voyage poétique et fascinant.
Entre jazz, influences orientales et touches d’électronique, ZAMAKAN construit un paysage sonore contrasté, alternant intensité, textures et espaces plus contemplatifs.
Le mercredi 18 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-18T22:30:00+01:00
fin : 2026-03-18T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-18T21:30:00+02:00_2026-03-18T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire