ZAMAKAN JASS CLUB PARIS Paris

Né de la rencontre entre le maître égyptien du saz Abdallah Abozekry, le guitariste Baptiste Ferrandis et le violoniste indo-helvétique Baiju Bhatt, le trio ZAMAKAN explore une musique en perpétuel mouvement.

Entre jazz, influences orientales et expérimentations électroniques, ils créent un univers unique où tradition et modernité se rencontrent. Trois complices qui tissent des ponts entre leurs cultures et embarquent le public dans un voyage poétique et fascinant.

Entre jazz, influences orientales et touches d’électronique, ZAMAKAN construit un paysage sonore contrasté, alternant intensité, textures et espaces plus contemplatifs.

Le mercredi 18 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

