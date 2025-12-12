ZAMDANE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

ZAMDANE Début : 2026-05-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Après deux Olympia et un Zénith de Paris complets, Zamdane repart en tournée avec “Le Spectacle RAHMA” : une création originale qui met en valeur son dernier album événement. Porté par le succès de SOLSAD, l’artiste franco-marocain ouvre à présent un nouveau chapitre plus introspectif que jamais. Avec près de 200 000 albums vendus, Zamdane sera de retour en 2026 avec une tournée inédite à travers toute la France, la Belgique et le Luxembourg pour y présenter un tout nouveau show.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63