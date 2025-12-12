ZAMDANE – ZAMDANE – LE SPECTACLE RAHMA – LA LAITERIE Strasbourg

ZAMDANE – ZAMDANE – LE SPECTACLE RAHMA Début : 2026-05-21 à 19:30. Tarif : – euros.

Rap introspectif & flow mélancoliqueOuverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Après deux Olympia et un Zénith de Paris complets, Zamdane repart en tournée avec “Le Spectacle RAHMA” : une création originale qui met en valeur son dernier album événement. Porté par le succès de SOLSAD, l’artiste franco-marocain ouvre à présent un nouveau chapitre plus introspectif que jamais. Avec près de 200 000 albums vendus, Zamdane sera de retour en 2026 avec une tournée inédite à travers toute la France, la Belgique et le Luxembourg pour y présenter un tout nouveau show. © Décibels Productions

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67