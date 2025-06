Zamna Festival Base Nature François Léotard Fréjus 1 août 2025 07:00

Var

Zamna Festival Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus Var

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-02

2025-08-01

Le Zamna Festival à Fréjus est une expérience musicale exceptionnelle. Ce festival de musique électronique, qui se déroule en 2024, offre une immersion totale dans un univers fascinant. Dès votre arrivée, vous serez frappé par les décors spectaculaires.

Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr

The Zamna Festival in Fréjus is an exceptional musical experience. Taking place in 2024, this electronic music festival offers total immersion in a fascinating universe. As soon as you arrive, you'll be struck by the spectacular scenery.

Das Zamna Festival in Fréjus ist ein außergewöhnliches Musikerlebnis. Dieses Festival für elektronische Musik findet im Jahr 2024 statt und bietet die Möglichkeit, vollständig in eine faszinierende Welt einzutauchen. Schon bei Ihrer Ankunft werden Sie von der spektakulären Kulisse beeindruckt sein.

Lo Zamna Festival di Fréjus è un'esperienza musicale eccezionale. In programma nel 2024, questo festival di musica elettronica offre un'immersione totale in un universo affascinante. Appena arrivati, sarete colpiti dallo scenario spettacolare.

El Festival Zamna de Fréjus es una experiencia musical excepcional. Este festival de música electrónica, que se celebrará en 2024, ofrece una inmersión total en un universo fascinante. Nada más llegar, te sorprenderá el espectacular paisaje.

