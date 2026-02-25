ZANGBETO L’Évadée Chalon-sur-Saône

ZANGBETO

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

D’une fusion entre jazz moderne et racines ouest-africaines est né le premier album de Zangbeto,

Ezo. Il incarne l’esprit du feu vénéré dans les rituels vaudous togolais une énergie vive que le groupe déploie dans chaque composition. Acclamé par la critique, qualifié par Le Monde de fusion parfaite entre un jazz élégant et inventif et les chants et rythmes du Togo , cet album s’inscrit d’ores et déjà comme une œuvre incontournable.

Joachim Amouzou (piano), Honoré Dafo (basse), Henoch Fafadji (batterie), Félicien Bouchot (trompette), Romain Baret (guitare). .

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ZANGBETO

L’événement ZANGBETO Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)