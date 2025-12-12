ZAOUI – BIG BAND CAFE Herouville St Clair

ZAOUI Début : 2026-05-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Après un premier album solo à succès et une tournée passée par l’Olympia, Zaoui signe un retour incandescent avec Toxic et Chic.Entre désinvolture et fragilité assumée, il explore les vertiges d’une passion amoureuse où désir et douleur s’emmêlent.Flow incisif, images fortes, refrain qui s’imprime instantanément : un nouveau titre qui convoque l’ADN Thérapie Taxi, mais qui s’ancre dans l’identité unique de Zaoui.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14