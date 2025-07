Zap l’extraterrestre à la recherche du bonheur Théâtre de Jeanne Nantes

Zap l’extraterrestre à la recherche du bonheur Théâtre de Jeanne Nantes mercredi 14 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 14:30 – 15:30

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 10

Conte théâtralisé interactif – pour jeune public de 3 à 10 ansde Luc Boulanger Drôle, poétique et interactif ! Zap l’extraterrestre arrive sur Terre à la recherche du bonheur. Elle croise Madame Chose, une femme pétillante et généreuse, puis Monsieur Scrounch, un être avare et grognon.3 personnages drôles et émouvants en interaction permanente avec leur jeune public, des péripéties et gags qui s’enchaînent avec facétie : un véritable élixir de joie, de complicité et d’humanité. mise en scène : Christian Lemoulantavec Laure Mounier, Adrien Bernard-Brunel et Samuel Decoux Durée : 50 min. environ Représentations du 11 au 18 janvier 2026 :mercredi à 14h30dimanche à 15h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/