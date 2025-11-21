Z’Apéros Tartines

Aulon Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Planches apéritives assiettes gourmandes et ses desserts, Beaujolais nouveau,

Animation karaoké,

Tarif 15 €uros/personne. .

Aulon 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 68 03 96

English : Z’Apéros Tartines

German : Z’Apéros Tartines

Italiano :

Espanol : Z’Apéros Tartines

L’événement Z’Apéros Tartines Aulon a été mis à jour le 2025-10-22 par Creuse Tourisme