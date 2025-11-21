Z’Apéros Tartines Aulon
Tarif : 15 EUR
Début : 2025-11-21
Planches apéritives assiettes gourmandes et ses desserts, Beaujolais nouveau,
Animation karaoké,
Tarif 15 €uros/personne. .
Aulon 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 68 03 96
