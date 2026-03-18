Zapette s’la pète ! Bibliothèque Fumel

Zapette s’la pète !

Bibliothèque 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Zapette vous donnera le sourire et des rires pour partager un moment empreint d’amour et de poésie.

Accompagnée de son musicien, les objets s’animent entre ses mains au fil des notes de l’accordéon.

Spectacle interactif très jeune public, clownesque et jongleur.

Zapette vous donnera le sourire et des rires pour partager un moment empreint d’amour et de poésie.

Accompagnée de son musicien, les objets s’animent entre ses mains au fil des notes de l’accordéon.

Spectacle interactif très jeune public, clownesque et jongleur. .

Bibliothèque 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73 bibliotheque.municipale-fumel@orange.fr

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English : Zapette s’la pète !

Zapette will make you smile and laugh to share a moment of love and poetry.

Accompanied by her musician, objects come to life in her hands as the accordion plays.

An interactive show for very young audiences, with clowning and juggling.

L’événement Zapette s’la pète ! Fumel a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Villeneuve Vallée du Lot