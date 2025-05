Zarathoustra – Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement, 11 juin 2025 18:00, Lyon 3e Arrondissement.

Zarathoustra Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Début : 2025-06-11 18:00:00

fin : 2025-06-13

2025-06-11

2025-06-13

Les poèmes symphoniques de Strauss sont toujours des fêtes orchestrales, et Till l’espiègle et Ainsi parlait Zarathoustra ne dérogent pas à la règle. Avec son toucher incroyable, Leif Ove Andsnes rendra justice au Concerto pour piano n° 3 de Beethoven.

Strauss?s symphonic poems are always orchestral feasts, and Till the Mischievous and Thus Spoke Zarathustra are no exception. With his incredible touch, Leif Ove Andsnes does justice to Beethoven?s Piano Concerto No. 3.

Die symphonischen Dichtungen von Strauss sind immer ein orchestrales Fest, und Till der Schalk und Also sprach Zarathustra machen da keine Ausnahme. Mit seinem unglaublichen Anschlag wird Leif Ove Andsnes dem Klavierkonzert Nr. 3 von Beethoven gerecht.

I poemi sinfonici di Strauss sono sempre una festa orchestrale, e Fino alla malizia e Così parlò Zarathustra non fanno eccezione. Con il suo incredibile tocco, Leif Ove Andsnes rende giustizia al Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 di Beethoven.

Los poemas sinfónicos de Strauss son siempre festines orquestales, y Hasta el travieso y Así habló Zaratustra no son una excepción. Con su increíble toque, Leif Ove Andsnes hace justicia al Concierto para piano nº 3 de Beethoven.

