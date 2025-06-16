Zarathoustra Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Zarathoustra Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement jeudi 11 juin 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Zarathoustra
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 54 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-13
Les poèmes symphoniques de Strauss sont toujours des fêtes orchestrales, et Till l’espiègle et Ainsi parlait Zarathoustra ne dérogent pas à la règle. Avec son toucher incroyable, Leif Ove Andsnes rendra justice au Concerto pour piano n° 3 de Beethoven.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
Strauss?s symphonic poems are always orchestral feasts, and Till the Mischievous and Thus Spoke Zarathustra are no exception. With his incredible touch, Leif Ove Andsnes does justice to Beethoven?s Piano Concerto No. 3.
L’événement Zarathoustra Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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