Z’avez pas vu Mirza ? par La Bande à Gaston Saint-Valery-sur-Somme

Z’avez pas vu Mirza ? par La Bande à Gaston

Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 18:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Une expérience rétro, ludique et pleine d’énergie !

À l’été 1968, s’éloignant des nouveaux grands ensembles bétonnés, quatre amis décident de savourer leurs premiers congés payés. Ils se rendent au camping de Montcucq·en-Ouercy-Blanc avec leur chien afin d’y passer quelques jours de vacances. Leur séjour sera ponctué d’embûches, de déconvenues et de désillusions, mais sera aussi le théâtre d’anecdotes, de surprises et d’une rencontre exceptionnelle avec… Nino Ferrer, en personne !

En effet, en entendant la chanson Z’avez pas vu Mirza ?, il apparait soudainement à l’écran. Une discussion s’engage alors autour de ses différentes chansons. Les musiciens revisiteront certains titres, parfois accompagnés de l’artiste lui-même, peignant ainsi un tableau burlesque et poétique de la France des années 1960.

Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 26

English :

A retro, fun and energetic experience!

In the summer of 1968, four friends decide to enjoy their first paid vacation, away from the new concrete housing projects. With their dog, they head off to the Montcucq-en-Ouercy-Blanc campsite for a few days’ vacation. Their stay is punctuated by pitfalls, disappointments and disillusionment, but is also the scene of anecdotes, surprises and an exceptional encounter with… Nino Ferrer himself!

Indeed, on hearing the song Z’avez pas vu Mirza? he suddenly appears on screen. A discussion ensued about his various songs. The musicians revisit certain titles, sometimes accompanied by the artist himself, painting a burlesque and poetic picture of France in the 1960s.

