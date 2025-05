ZAWAJ, mariage interculturel à la libaneizh – le grand huit Rennes, 17 mai 2025, Rennes.

ZAWAJ, mariage interculturel à la libaneizh le grand huit Rennes 17 et 18 mai entrée libre

Zawaj (mariage en libanais) vous invite à une rencontre interculturelle entre traditions bretonnes et libanaises. Un joyeux moment de partage et de danse à vivre en famille.

ZAWAJ fête la rencontre entre la Bretagne et le Liban et vous invite à partager et à (re)découvrir musiques et danses traditionnelles bretonnes et libanaises pour un mariage interculturel joyeux et résolument festif.

Dès 18h00, Tania et Claude vous initieront aux pas traditionnels pour un moment de danse collective et familiale, accompagné par les musicien·nes de la classe de musiques traditionnelles du Conservatoire de Rennes ; la soirée sera orchestrée par Dj MaJNooN, pour un DJ set inédit » de Beyrouth à Brest ».

Entre ami·es et en famille, petit·es et grand·es, entrez dans la ronde Zawaj !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-18T01:00:00.000+02:00

asso.cedarzh@gmail.com

le grand huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine