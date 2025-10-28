Zaz | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l’Épée Clermont-Ferrand
Zaz | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l’Épée Clermont-Ferrand mardi 28 octobre 2025.
Puy-de-Dôme
Zaz | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l’Épée Maison de la Culture Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-28 20:30:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
ZAZ s’est imposée sur la scène musicale depuis son succès fulgurant avec le titre Je veux en 2010.
.
Rue Abbé-de-l’Épée Maison de la Culture
Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com
English :
ZAZ has made a name for herself on the music scene since her dazzling success with the track « Je veux » in 2010.
German :
ZAZ hat sich seit ihrem kometenhaften Erfolg mit dem Titel « Je veux » im Jahr 2010 in der Musikszene etabliert.
Italiano :
ZAZ si è fatta un nome sulla scena musicale fin dalla sua fulminea ascesa alla fama con il brano « Je veux » nel 2010.
Espanol :
ZAZ se ha hecho un nombre en la escena musical desde su meteórico ascenso a la fama con el tema « Je veux » en 2010.
L’événement Zaz | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-05-05 par Clermont Auvergne Volcans