Zaz | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l’Épée Clermont-Ferrand

Zaz | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l’Épée Clermont-Ferrand mardi 28 octobre 2025.

Puy-de-Dôme

Zaz | Maison de la Culture Rue Abbé-de-l’Épée Maison de la Culture Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-28 20:30:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

ZAZ s’est imposée sur la scène musicale depuis son succès fulgurant avec le titre Je veux en 2010.

.

Rue Abbé-de-l’Épée Maison de la Culture

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

English :

ZAZ has made a name for herself on the music scene since her dazzling success with the track « Je veux » in 2010.

German :

ZAZ hat sich seit ihrem kometenhaften Erfolg mit dem Titel « Je veux » im Jahr 2010 in der Musikszene etabliert.

Italiano :

ZAZ si è fatta un nome sulla scena musicale fin dalla sua fulminea ascesa alla fama con il brano « Je veux » nel 2010.

Espanol :

ZAZ se ha hecho un nombre en la escena musical desde su meteórico ascenso a la fama con el tema « Je veux » en 2010.

L’événement Zaz | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-05-05 par Clermont Auvergne Volcans