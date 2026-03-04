Zaz, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Zaz Mercredi 8 avril, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

40 € à 69 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T20:00:00+02:00 – 2026-04-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T20:00:00+02:00 – 2026-04-08T22:00:00+02:00

Concert

Zaz revient sur scène avec une nouvelle tournée qui parcourt la France en 2025 et 2026. La chanteuse y présente ses dernières créations lors de concerts intimistes et spectacles dans les plus grandes salles du pays. L’artiste aux influences jazz et folk promet des moments musicaux uniques à travers cette série de concerts qui marque son grand retour sur les planches françaises.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/ZAZ-21171 »}]

Concert Zénith