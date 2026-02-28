Zaz Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 20:00 –

Gratuit : non 40 € à 69 € 40 € à 69 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/ZAZ-21171 Tout public

Concert Zaz revient sur scène avec une nouvelle tournée qui parcourt la France en 2025 et 2026. La chanteuse y présente ses dernières créations lors de concerts intimistes et spectacles dans les plus grandes salles du pays. L’artiste aux influences jazz et folk promet des moments musicaux uniques à travers cette série de concerts qui marque son grand retour sur les planches françaises.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

