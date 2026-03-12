Le quartet privilégie l’espace, le souffle et la clarté des lignes.

La mélodie trace les chemins, le silence trouve naturellement sa place, et l’improvisation devient une parole partagée.

Le répertoire mêle compositions et thèmes choisis avec soin, abordés comme des terrains sensibles.

Chaque pièce s’ouvre comme un dialogue où les timbres se répondent et où les dynamiques évoluent au fil de l’instant.

La batterie accompagne et relance, le piano dessine les contours harmoniques, la contrebasse ancre et propulse, le saxophone porte la voix du groupe.

Quatre personnalités, quatre parcours, réunis par la même attention au son et à l’écoute collective.

Une musique dynamique, directe, où chaque note compte et où l’essentiel se révèle dans la nuance.

Beryl Benveniste : saxophone

Nina Gat : piano

Solène Cairoli : contrebasse

Zaza Desiderio : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Zaza Desiderio réunit Nina Gat, Solène Cairoli et Beryl Benveniste autour d’un désir commun : faire circuler la musique avec sincérité et écoute.

Le samedi 09 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 09 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T19:30:00+02:00_2026-05-09T20:30:00+02:00;2026-05-09T21:30:00+02:00_2026-05-09T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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