Zaza Fournier en concert Salle Paul Fort Nantes mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 20:30 –

Gratuit : non 17 € à 22 € Adulte

Lassée par l’industrie musicale après la sortie de son opus (annonciateur ?) Le Départ en 2015, l’autrice-compositrice de Vodka Fraise a nourri sa mue en collaborant à plusieurs projets – notamment le trio Garçons en 2017. Pour écrire son nouvel album Fièvre Humaine, Zaza Fournier a été guidée par l’idée de la transe, de l’abandon à la musique et au rythme: ici, la musique sauve, elle libère. Les claviers sont au centre de l’écriture de l’album : une pop aux accents parfois lyriques, emportée par des textures synthétiques. La musique se veut entêtante et physique. Les textes de Zaza Fournier disent l’infiniment grand de l’absurdité du monde dans l’infiniment petit de nos vies.Zaza Fournier : voix / Pierre-François Blanchard : clavier / Mathieu Penot : batterie et claviersProduction La Familia. Avec le soutien en résidence de création de la Ville de Bagnolet.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000