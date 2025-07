Zazie dans le métro – de Louis Malle (1960) – 1h29 – avec Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Hubert Deschamps et Annie Fratellini Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie

Zazie dans le métro – de Louis Malle (1960) – 1h29 – avec Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Hubert Deschamps et Annie Fratellini Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie vendredi 12 septembre 2025.

Zazie dans le métro – de Louis Malle (1960) – 1h29 – avec Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Hubert Deschamps et Annie Fratellini Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Vendredi 12 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Adhésion année 20.00€ pour 11 films, Adhésion découverte 5.00€ par séance, Carte SORTIR 2.50€, moins de 18 ans : gratuit.

Zazie, une jeune provinciale de dix ans au langage fleuri, arrive à Paris pour retrouver son oncle excentrique, Gabriel. Avec lui, elle arpente la capitale….

Zazie, une jeune provinciale de dix ans au langage fleuri, arrive à Paris pour retrouver son oncle excentrique, Gabriel. Avec lui, elle arpente la capitale, où elle va croiser une galerie de personnages hauts en couleur : un chauffeur de taxi, un patron de café et sa serveuse, un policier louche…

Pour son troisième film, Louis Malle s’essaye à la comédie en adaptant le célèbre roman de Raymond Queneau. Grâce à une troupe d’acteurs truculents, le metteur en scène nous livre un modèle de comédie loufoque, au ton débridé et l’intrigue volontairement relâchée.

Ce film est présenté et analysé par Erwan CADORET, Docteur en études cinématographiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-12T22:30:00.000+02:00

1

le.cantepio@gmail.com

Amphithéâtre d’Hallouvry 13 rue d’Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine