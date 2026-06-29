Zboïng salle tanka Saint-Jean-de-Luz
Zboïng salle tanka Saint-Jean-de-Luz dimanche 20 décembre 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Zboïng
salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 17:00:00
fin : 2026-12-20 17:40:00
Date(s) :
2026-12-20
Maiiis… C’est quoi ça ? Suite au passage des Zygotoons sur Terre, leurs aventures rocambolesques ont été contées dans tout l’univers interstellaire. Intrigués par ces récits, leurs voisins, les Zurluberlus de la planète Zboïng ont fait leurs valises, bien déterminés à montrer aux petits humains de quoi ils sont capables. Dans la grande famille des Zurluberlus, à quelle hauteur pourra sauter Elastok, le musicien Balloon saura-t-il garder le rythme et que pourront bien faire les dénommées Têtes Elastiques ?
Pour sa nouvelle création Zboïng, la Compagnie Imaginaire a mis l’accent sur une écriture visuelle, les gestuelles développées donnant une identité propre à chacun des personnages. Le poids principal de l’expression est donc porté par le langage des gestes et non par le texte. .
salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Zboïng
L’événement Zboïng Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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